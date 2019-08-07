Fatih Terim'den Süper Kupa açıklaması: İki kupanın yanına bir yenisini daha ekleyin

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor ile karşılaşacakları Süper Kupa maçı öncesi oyuncularına seslendi.

Galatasaray, kazanarak hem rakibinden geçen sezonun rövanşı almayı hem de 6. kez bu kupayı müzesine götürmek istiyor.

Cezası nedeniyle kulübedeki yerini alamayacak olan teknik direktör Fatih Terim, öğrencileri ile yaptığı toplantıda galibiyet istedi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın hangi kupada olursa olsun her zaman sahaya kazanmak için çıkacağını belirterek şunları söyledi:

''GALATASARAY'IN HEDEFİ KAZANMAKTIR''

"Yeni sezonun ilk resmi maçına çıkıyoruz. Galatasaray'ın hedefi nerede, hangi kulvarda olursa olsun kazanmaktır."

"Rakibimiz geçtiğimiz sezon küme düşmüş olabilir. Bu sizi kesinlikle yanıltmasın ve rehavete sokmasın."

''KUPALARA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEYELİM''

"Ciddiyeti bir an bile elden bırakmadan, iyi bir oyunla kazanmanızı ve geçtiğimiz sezonki iki kupanın yanına bir yenisini daha eklemenizi istiyorum."

(Habertürk)