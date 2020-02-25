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aksam.com.tr
  • 25 Şubat 2020 Salı 10:22
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  • 25 Şubat 2020 Salı 10:23

Fatih Terim'den Seri'ye özel tebrik geldi

Fatih Terim'den Seri'ye özel tebrik geldi

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Sezon başından beri performansıyla eleştirilen Seri, Galatasaray formasıyla en iyi maçını Fenerbahçe'ye karşı oynadı.

Sezon başından beri performansıyla eleştirilen Seri, Galatasaray formasıyla en iyi maçını Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Fulham'dan kiralık olarak alınan Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu, Kadıköy'de Lemina'nın yokluğunu hiç aratmadı.

Teknik direktör Fatih Terim'in, maçın ardından Seri'yi özel olarak tebrik ettiği ve sezonun kalan bölümünde daha fazlasını beklediğini söylediği öğrenildi.

Seri, bu sezon ligde 16 kez forma giydi. Fildişi Sahilli futbolcunun 2 asist 1 golü var.

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