Fatih Terim'den scout ekibine ev ödevi

Sarı-Kırmızılılar liglere verilen arayı boş geçmeyecek. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, scout ekibiyle bir toplantı yaparak, tüm çalışanlara ev ödevi verdi! Tecrübeli hoca, ara bitip herkes tesislere döndüğünde, önünde çok detaylı bir futbolcu havuzu görmek istediğini söyledi. Buna göre scout ekibi, dünya çapında genç, potansiyelli ve maliyeti uygun yeteneklerin raporlarını hazırlayarak, görüntülü bir şekilde sunum gerçekleştirecek. Terim, virüs salgını sona erip erteleme bittiğinde ilk iş olarak bu raporları inceleyeceğini ve geleceğe yatırım olarak gördüğü oyuncuların transferini isteyeceğini ekibine iletti.
ÇIKIŞ YOLU GENÇLERDE
Kurmay ekibiyle yaptığı toplantılarda, futbol şubesinin finansal olarak güçlenmesinin en kısa yolunu gençlere yatırım olarak vurgulayan Terim, dünyada birçok kulübün bu yoldan giderek yeni yıldızlar kazandığını hatırlattı. Fatih hoca, genç ve yetenekli yıldız adaylarıyla hem saha içinde seviye atlayacaklarını hem de bu isimlerin satışından kazanacakları paralarla kulüp ekonomisini rahatlatacaklarını düşünüyor. (Fanatik)
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