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  3. Fatih Terim'den sağlık ekibine Radamel Falcao fırçası

Fatih Terim'den sağlık ekibine Radamel Falcao fırçası

Fatih Terim'den sağlık ekibine Radamel Falcao fırçası

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Radamel Falcao’nun Real Madrid maçında da oynayamayacağı kesinleşince sağlık ekibine fırçayı bastı. Kolombiyalı yıldızla ilgili iddialar ise düşündürücü.

Galatasaray’da Radamel Falcao belirsizliği can sıktı. Aslan’ın Kolombiyalı yıldıza en çok ihtiyaç duyduğu maçlardan biri olan Real Madrid maçında forma giymeyen tecrübeli santrfor kafalarda soru işareti bıraktı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar dün de birbirlerine “Acaba biz de Van Persie kazığı mı yedik?” diye sormaya devam etti. 1 Ekim’de oynanan PSG maçında forma giyen, ardından ağrıları nedeniyle takımdan uzak kalan Falcao, bugün itibariyle tam 21 gündü de takımla antrenmana çıkmıyor.

KULÜP SUS PUS OLDU

FLORYA’DA bireysel çalışmalarını sürdüren Falcao’nın sakatlığıyla ilgili G.Saray sağlık ekibinden net bir açıklama yapılmıyor. Fatih Hoca, Falcao’nun Real Madrid maçında da oynayamayacağı kesinleşince sağlık ekibine fırçayı bastı. Senelik 5 milyon euro garanti ücret alan ve 3 yıllık sözleşme imzalatılan 34’lük santrforla ilgili Fransa ve Kolombiya basınında çıkan sakatlık iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.

(Güneş)

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