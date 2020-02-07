Fatih Terim'den sağlık ekibine: Ne yapın edin Saracchi'yi Kasımpaşa maçına yetiştirin

SPOR GÜNDEMİ

Terim'i ve taraftarları yine çıldırttı! Bu kez bakın ne yaptı... Terim'i ve taraftarları yine çıldırttı! Bu kez bakın ne yaptı... Alanyaspor karşılaşmasındaki performansıyla bir kez daha tartışılan Belhanda, Rus ekipleri Spartak Moskova ve Rubin Kazan’dan gelen teklifleri geri çevirdi. Rusya’da transfer dönemi 21 Şubat’ta bitiyor.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! 1,5 yıl daha sözleşmesi vardı Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! 1,5 yıl daha sözleşmesi vardı SEZON başında formayı Altay kaptıran Harun Tekin’in sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

Sözleşmesindeki madde yeni ortaya çıktı! 1 maç daha oynarsa... Sözleşmesindeki madde yeni ortaya çıktı! 1 maç daha oynarsa... Geride bıraktığımı sezon başında Galatasaray'la iki yıllık sözleşme yenileyen Hollandalı futbolcu Ryan Donk'un kontratında yer alan madde nedeniyle bir maçta daha oynaması durumunda 2 milyon TL daha kazanacağı ortaya çıktı.

Rekor teklif! Uğurcan Çakır'da son dakika Rekor teklif! Uğurcan Çakır'da son dakika İngiliz ekibi, Trabzon’un genç file bekçisi Uğurcan Çakır için bir serveti gözden çıkardı.

Elazığ'a konteyner salonlar Elazığ'a konteyner salonlar Bakan Muharrem Kasapoğlu: “Elazığ’da gençlere, ailelere moral vermek için güzel çalışmalar yürütüyoruz. Konteyner kentte gençlerin aktivite yapabileceği alanlar açacağız. Elazığ’ı terk etme gibi bir niyet yok.”

Fener Muriqi'nin fiyatını belirledi: Bu parayı getirin sizin olsun Fener Muriqi'nin fiyatını belirledi: Bu parayı getirin sizin olsun Tottenham ve Burnley’in ardından A.Villa ile Monaco da Vedat Muriqi ile ilgilenmeye başladı. Hollanda basınına göre de başarılı golcünün satışından F.Bahçe 35 milyon euro gelir bekliyor