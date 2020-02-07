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  • Fatih Terim'den sağlık ekibine: Ne yapın edin Saracchi'yi Kasımpaşa maçına yetiştirin
  • 07 Şubat 2020 Cuma 09:56
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  • 07 Şubat 2020 Cuma 09:56

Fatih Terim'den sağlık ekibine: Ne yapın edin Saracchi'yi Kasımpaşa maçına yetiştirin

Fatih Terim'den sağlık ekibine: Ne yapın edin Saracchi'yi Kasımpaşa maçına yetiştirin

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sağlık ekibine Marcelo Saracchi'yi Kasımpaşa maçına yetiştirmeleri yönünde direktif verdi.

Galatasaray'ın sağlık ekibi Saracchi'yi, Kasımpaşa maçına yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor.

Genç oyuncu kendisine verilen özel program dâhilinde çalışmalarını sürdürürken Fatih Terim, Saracchi'yi pazar günü oynatmak istiyor.

Yedekler sınıfta kaldı

Kupa maçında yedeklere şans veren Fatih Terim, aldıkları 2-0'lık mağlubiyetle büyük hayal kırıklığına uğradı.

Oyuncularına sitem eden Terim, "Hem forma istiyorsunuz hem de şans bulunca değerlendiremiyorsunuz" diyerek kızdı.

(Türkiye)

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