Fatih Terim'den sağlık ekibine: Ne yapın edin Saracchi'yi Kasımpaşa maçına yetiştirin

Galatasaray'ın sağlık ekibi Saracchi'yi, Kasımpaşa maçına yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor.
Genç oyuncu kendisine verilen özel program dâhilinde çalışmalarını sürdürürken Fatih Terim, Saracchi'yi pazar günü oynatmak istiyor.
Yedekler sınıfta kaldı
Kupa maçında yedeklere şans veren Fatih Terim, aldıkları 2-0'lık mağlubiyetle büyük hayal kırıklığına uğradı.
Oyuncularına sitem eden Terim, "Hem forma istiyorsunuz hem de şans bulunca değerlendiremiyorsunuz" diyerek kızdı.
(Türkiye)
Alanyaspor karşılaşmasındaki performansıyla bir kez daha tartışılan Belhanda, Rus ekipleri Spartak Moskova ve Rubin Kazan’dan gelen teklifleri geri çevirdi. Rusya’da transfer dönemi 21 Şubat’ta bitiyor.
SEZON başında formayı Altay kaptıran Harun Tekin’in sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.
Geride bıraktığımı sezon başında Galatasaray'la iki yıllık sözleşme yenileyen Hollandalı futbolcu Ryan Donk'un kontratında yer alan madde nedeniyle bir maçta daha oynaması durumunda 2 milyon TL daha kazanacağı ortaya çıktı.
İngiliz ekibi, Trabzon’un genç file bekçisi Uğurcan Çakır için bir serveti gözden çıkardı.
Bakan Muharrem Kasapoğlu: “Elazığ’da gençlere, ailelere moral vermek için güzel çalışmalar yürütüyoruz. Konteyner kentte gençlerin aktivite yapabileceği alanlar açacağız. Elazığ’ı terk etme gibi bir niyet yok.”
Tottenham ve Burnley’in ardından A.Villa ile Monaco da Vedat Muriqi ile ilgilenmeye başladı. Hollanda basınına göre de başarılı golcünün satışından F.Bahçe 35 milyon euro gelir bekliyor
TÜRKİYE Kupası’nda 5, Süper Lig’de 4 maça çıkan ve toplam 9 gol kaydeden Mevlüt Erdinç ile yeni sözleşme üzerinden de görüşmelere başlayan sarı-lacivertli yönetim, 32 yaşındaki milli futbolcunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.