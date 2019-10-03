Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6938
  • 6,2434
  • 274.165
  • 104468
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fatih Terim'den Ryan Babel'e tepki! Belhanda'yı tebrik etti Hollandalı yıldızı es geçti

Fatih Terim'den Ryan Babel'e tepki! Belhanda'yı tebrik etti Hollandalı yıldızı es geçti

Fatih Terim'den Ryan Babel'e tepki! Belhanda'yı tebrik etti Hollandalı yıldızı es geçti

Galatasaray'da Ryan Babel krizi patlak vermek üzere... Sarı-Kırmızılıların Fenerbahçe ve Paris Saint Germain ile oynadığı maçlarda sahada yokları oynayan Ryan Babel, taraftarların yoğun tepkisini çekmişti. Fatih Terim'den de şok bir tepki geldi...

Şampiyonlar Ligi'nde PSG karşısında alınan 1-0'lık yenilgiye rağmen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve taraftarlar ortaya konan mücadeleden memnun bir görüntü çizdi. Ancak tek bir isim; Ryan Babel, performansıyla herkesin tepkisini çekti. Öyleki oyundan çıkardığı Belhanda'yı tebrik eden Terim, Babel'e aynı davranışı yapmadı.

YILDA 4.3 MİLYON EURO KAZANIYOR

TARAFTARLAR ise Belhanda'ya pas vermeyen ve beraberlik golünü adeta harcayan Babel'i sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu. Hollandalı yıldız gelen eleştiriler sonrasında çareyi Instagram hesabını kapatmakta buldu. İmza parası ve bonuslarla yılda 4.3 milyon Euro kazanan Babel'in ilk 11'deki yeri de tehlikede. Gençlerbirliği maçında yedek soyunacak olan Hollandalı, milli arada da toparlanamazsa kulübeye mahkum olabilir.

ONYEKURU DÖNEBILIR!

Monaco'da yedeğe düşen yıldız oyuncu için Nijerya basınından sürpriz bir iddia geldi

GEÇEN sezon G.Saray'da kiralık oynayan ve bu yıl Monaco'ya transfer olan Onyekuru, sakatlık sonrası yedeğe düştü. AOI Football'ın haberine göre Onyekuru, Ocak ayında daha fazla forma giyeceği bir takıma kiralık olarak gitmeyi düşünüyor. Nijeryalı yıldızın, Galatasaray'da mutlu günler geçirdiği için yeniden Aslan'a dönmek istediği kaydedildi. Onyekuru, geçen sezon attığı 14 golle şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

(Sabah)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu oldu!
Serenay Sarıkaya'dan 'Alice' itirafı
İş arkadaşlığı aşka dönüştü
Hazal Kaya'dan duygusal mesaj
Berfu Yenenler görücüye çıkardı: İşte Kuzey'in odası
<p>Alınan bilgiye göre, Gemlik´te daha önceden suç kaydı bulunan Sinan B. saat 16.00 sıralarında sil

Belediye Başkanı Yardımcısı Rehin Alındı! Başkan Kurtardı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ABD'den kıtalar arası balistik füze testi

Çanakkale'de ahtapot kendisinden 4 kat büyük tavşanı yerken görüntülendi