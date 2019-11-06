Fatih Terim'den Real Madrid'e Club Brugge kadrosu

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Bu gece Real Madrid ile son derece kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Galatasaray’da Ç.Rizespor karşısında yedek kulübesinde oturan Belhanda için her ne kadar ‘ilk 11’de oynayacak’ iddiaları ortaya atılsa da tecrübeli teknik direktör Fatih Terim’in Faslı 10 numaraya kadroda yer vermeyeceği öğrenildi.

FALCAO YOK ANDONE VAR

Sezon başından beri son derece formsuz gözüken ve taraftarların sık sık protestolarıyla karşı karşıya kalan Younes Belhanda’nın bugün Real Madrid maçında yine kenarda bekleyeceği ifade edilirken, Fatih Terim’in Santiago Bernabeu Stadı'na Club Brugge deplasmanında çıktığı 11’den sadece Andone değişikliği yapacağı bildirildi. Defans dörtlüsünde herhangi bir rotasyona gitmeyecek olan Terim’in orta sahada N’Zonzi – Seri - Lemina’yı kullanacağı kaydedilirken, Galatasaray’ın hücum hattını ise Babel – Feghouli ve Andone’nin oluşturacağı anlaşıldı.