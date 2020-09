Fatih Terim'den Rangers'a büyük övgü

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoç ekibi Rangers'a konuk olacak Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, zor bir maç olacağına dikkat çekti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rangers'a konuk olacak Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim maç öncesi basın toplantısında konuştu.

Rangers'ın çok kaliteli bir takım olduğuna vurgu yapan Terim, İskoç ekibini çalıştıran Steven Gerrard hakkında da övgü dolu sözler kullandı. Terim, Gheorghe Hagi'nin Rangers forması giyen oğlu Ianis Hagi'nin de yetenekli bir futbolcu olduğundan bahsetti.

'Avrupa Ligi rakibi değil, Şampiyonlar Ligi rakibi'

'Rangers her haliyle, her hattıyla çok önemli bir takım. Rangers'ı Avrupa Ligi rakibi değil, Şampiyonlar Ligi rakibi olarak görüyorum. Seyircisiz maçların ne tadı var ne tuzu var. Alışık olmadığımız bir durum. Deplasmanda oynuyoruz, uzun yolculuklar yapıyoruz. Böyle maçların favorisi olduğunu düşünmüyorum, tek maçlar her şeye açık maçlardır. Bizim için her maç önemli. Hele bir de ülke puanını etkiliyorsa önemi artıyor. Rakibimiz sezona bizden önce başladı. Oturmuş, kaliteli bir takıma karşı deplasmanda oynayacağız. Ancak ikinci maç yok. Galatasaray böyle maçlara alışkın, ben de alışkınım.'

'Ryan Babel ya da başkası, Arda'yı aratmayacak'

'Arda'nın testleri negatif çıktı ama ağır bir grip geçiriyor. İyi durumdaydı, iyi gidiyordu ama Babel ya da bir başkasının onun yerini aratmayacağını düşünüyorum. Olsaydı iyiydi ama yapacak bir şey yok. Sağlığına kavuşmasını bekliyoruz. Tüm oyuncularımıza da güveniyoruz.'

'Kazandıktan ya da kaybettikten sonra yokların önemi yok'

'Saracchi bizim için önemli bir oyuncu. Olmadığı zaman oradan rakibin üzerine gitmekte zorluk çekiyoruz. Formdaydı ama ne yazık ki hem son maçımızda yoktu hem de bu maçta yok. Ancak Martin (Linnes) ne kadar sağ ayaklı da olsa o bölgede iyi oynuyor. Eksiklere alışacağız. Kazandıktan ya dakaybettikten sonra yokların önemi yok. Kaybettiyseniz ne yaptıysanız yanlış, kazandıysanız ne yaptıysanız doğru. Benim huyum değil, 'O yok, bu yok, yandık, karalar bağladık' falan...'

'Ianis Hagi babasına yetişir mi bilmiyorum ama...'

'Hagi benimle 4 yıl çalıştı. Olağanüstü işler başardık. Çok büyük futbolcuydu. Çok da önemli işler yaptı. Oğlunun da çok yetenekli olduğunu biliyorum. Ianis, Türkiye'de doğdu. Babasına yetişir mi bilmiyorum ama umuyorum babasını geçer. Hagi'ye yetişmek de önemli. Ianis Hagi iyi bir futbolcu, gelişmeye de açık. Çok daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Daha iyi zamanları olacak. O yetenekleri var.'

'Gerrard teknik direktörlüğe iyi başladı'

'Steven Gerrard çok önemli bir futbolcuydu. Çok önemli bir kariyeri var. Teknik adamlığa da çok iyi başladı, iyi götürüyor. Oynattığı oyunu, yaklaşımını ve takımını gördüğüm zaman kendisinin çok daha iyi işler yapacağına inanıyorum.'