Fatih Terim'den Radamel Falcao talimatı

İlk yarıda oynayabildiği maçlarda beklentilerin çok altında topla buluşan Kolombiyalı forvetin de kampı Galatasaray'la beraber geçirdiği için takıma daha fazla alıştığı dikkatlerden kaçmadı.
TERİM'İN YENİ SİLAHI OLACAK
Rakibi önde karşılayan ve topun kontrolünü elinde bulunduran bir orta saha planlayan Fatih Terim, Mario Lemina'ya çok güveniyor. Kamptaki istekli ve neşeli görüntüsü ile ön plana çıkan Gabonlu oyuncu fizik olarak da toparlamayı başardı. Lemina'ya özellikle sakatlık önleyici idmanlar yaptırılırken gösterdiği performans herkesi umutlandırdı.
(Takvim)
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli görevinden istifa etti.
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Başakşehir'le yollarını ayıran ve Fatih Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği Arda Turan Galatasaray'la anlaşmaya vardı.
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