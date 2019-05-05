Fatih Terim'den özel önlem! 'Sakın kaleye döndürmeyin'

Galatasaray'da iyileşen Marcao derbide ilk 11'e dönecek. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in orta sahada güçlü kalmayı planladığı öğrenildi.

Merkezi kalabalık tutarak Ljajic'in etkinliğini azaltmayı planlayan Terim, 'Kaleye yüzünü döndürmeyin' dediği Sırp oyuncuya sürekli baskı yapılmasını istedi.

G.SARAY'DA GÖZLER BELHANDA'DA!

İki sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen Younes Belhanda Galatasaray'da oynadığı 67 maçta 7 gol-16 asiste imzasını koydu. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 6 kez görev yapan Belhanda, derbilerde ise 'sıfır' çekti.

Dev maçlarda henüz skor katkısı yapamayan Belhanda'nın selefi Sneijder ise Fenerbahçe ve Beşiktaş'a attığı gollerle sarı-kırmızılı taraftarın kalbine girmişti. Tüm gözlerin üzerinde olacağı Faslı 10 numara, Beşiktaş derbisinde suskunluğuna son vermeye çalışacak.

(Sabah)