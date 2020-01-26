  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 26 Ocak 2020 Pazar 21:27
  • |
  • 26 Ocak 2020 Pazar 21:27

Fatih Terim'den oyuncularına övgü dolu sözler: Çok istekli bir Galatasaray vardı

Fatih Terim'den oyuncularına övgü dolu sözler: Çok istekli bir Galatasaray vardı

Paylaş

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim Konyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray, 3-0'lık skorla kazandı.

Teknik direktör Fatih Terim maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"KONYASPOR KOLAY DEĞİL"

Fatih Terim maçla ilgili olarak, "2. yarı için değişik bir Galatasaray seyrettireceğimizi ifade etmiştik ve böyle bir oyun değişikliği planlıyorduk. Bugün baktığımızda, istenen her şeyi çok iyi yapan, iyi mücadele eden, çok istekli bir Galatasaray vardı. Tüm oyuncularıma Galatasaray'a yakışır oyun için tebrik ediyorum. Konya'yı ne olursa olsun açmak kolay değil, sıkıntılı maçlar da oynadık. Bugün her şeyiyle sahada olan bir Galatasaray vardı." dedi

"KEYİF ALAN BİR GALATASARAY"

Galatasaray'ın hocası ayrıca, "Oyunun birçok yerini değiştirmemiz lazım, mükemmel dememiz doğru olmaz. Oyun içindeki istikrarı devam ettiren, 90 dakika bırakmadan oynayan bir Galatasaray olmalı. Zaman zaman tempoda düşüklük oluyor, pas hataları oluyor, bunlar oyun kontrolünü elinde tutmak isteyen Galatasaray için doğru işler değil ama her geçen gün oynadığından keyif alan bir Galatasaray takımı görüyorum, bu beni mutlu ediyor. Defansın da 1-2 pozisyon dışıdna pozisyon vermemesi, iyi oynaması sevindirici. Baktığımızda biz Çarşamba'dan da geliyoruz. Mental olarak da konsantre durumdayız. 1-2 gün izni hak ettiler." sözlerini kullandı

SARACCHI VE FALCAO SÖZLERİ

Sakatlıklar hakkında konuşan sarı kırmızılı hoca, "Saracchi küçük bir şey hissetti, sprinter bir oyuncu, esirgemiyor sprintlerini. Leipzig'de her maç oynadığı için böyle şeyler olabilir, çok bir şey olacağını sanmıyorum ama Falcao ile yarın MR'ları çekilecek, tedbir amaçlı olur inşallah." sözlerini kulllandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Aykut Kocaman'dan hakem isyanı: İşgüzarlık yapıyorlar

title

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert cevap

title

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Şenol Fidan'dan Hüseyin Göçek'e tepki

Rafael Nadal´ı Korkutan Anlar! Yanlışlıkla Top Toplayıcı Kızı Vurdu

SPOR GÜNDEMİ

Aslan, Konya'da kükredi!
Aslan, Konya'da kükredi!

Aslan, Konya'da kükredi!

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.

'Çok istekli bir Galatasaray vardı'
'Çok istekli bir Galatasaray vardı'

'Çok istekli bir Galatasaray vardı'

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim Konyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Radamel Falcao'dan sakatlık açıklaması
Radamel Falcao'dan sakatlık açıklaması

Radamel Falcao'dan sakatlık açıklaması

Galatasaray'da Radamel Falcao, Konyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman'dan hakem isyanı: İşgüzarlık yapıyorlar
Aykut Kocaman'dan hakem isyanı: İşgüzarlık yapıyorlar

Aykut Kocaman'dan hakem isyanı: İşgüzarlık yapıyorlar

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

'Galatasaray her zaman şampiyonluğun en büyük adayıdır'
'Galatasaray her zaman şampiyonluğun en büyük adayıdır'

'Galatasaray her zaman şampiyonluğun en büyük adayıdır'

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, Konyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Tarihi maç Göztepe'nin
Tarihi maç Göztepe'nin

Tarihi maç Göztepe'nin

Göztepe, yeni stadının açılış maçında taraftarının büyük desteği ile Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş'tan büyük tepki: Kural hatası var, masaya vuracağız!
Beşiktaş'tan büyük tepki: Kural hatası var, masaya vuracağız!

Beşiktaş'tan büyük tepki: Kural hatası var, masaya vuracağız!

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, son dönemdeki hakem hataları için isyan etti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.