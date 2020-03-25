Fatih Terim'den oyuncularına mesaj: 'Panik yapmayın, iyiyim'

Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, özel bir hastanede tedavi altında tutuluyor. Ateşi olmayan, ancak öksürük şikayeti bulunan tecrübeli çalıştırıcı hasta yatağında takımına mesaj göndermeyi ihmal etmedi. Terim, “Sakın paniğe kapılmayın, kendinizi de üzmeyin. Ben gayet iyiyim. İnşallah bunu da hep birlikte atlatacağız. Sizden kendinize ve ailenize çok dikkat etmenizi istiyorum. Sağlığınız için gerekli hiçbir şeyi ihmal etmeyin” ifadelerini kullandı.
Eşi ABD’den döndü
ABD’de yaşayan kızları Merve Terim Çetin’in yanında bulunan Fatih Terim’in eşi Fulya Terim, hastalık haberi üzerine apar topar Türkiye’ye hareket etti. Dün akşam saatlerinde İstanbul’da olan Fulya Terim açıklama yapmadan, eşinin kaldığı hastaneye hareket etti.
Tweet’i rekor kırıyor
COVID-19 testinin pozitif çıktığını kişisel Twitter hesabından duyuran Fatih Terim’in attığı tweet, etkileşim rekorları kırıyor. 21 Aralık 2017’de atılan ve Türk sporundaki en yüksek etkileşime sahip “Nerede kalmıştık” tweeti 334 bin beğeni alırken, koronvirüs açıklaması şimdiden 500 bin seviyesine ulaştı.
Terim derbiden sonra ne demişti?
Fatih hoca, Beşiktaş maçından sonraki şu açıklamasıyla, adeta bugünlerin mesajını vermişti: “Futbol, insan hayatından önemli değildir. Sağlığımız ve hayatımız söz konusu. Sizlerin de öyle... Burada akreditasyon sahi bi 850 kişi var. Hiç bu kadar yakın olduk mu birbirimize? Hepimizin hayatı tehlikede. Ertelense, herkes evine gitse, olacak herhangi bir hadiseden kimsenin gocunmasına gerek kalmazdı. Ama bir tanemizden bir şey çıkarsa hepimiz karantinaya gidecek, tüm futbol alemi! Hangi bilimsel ya klaşım ve tedbirle bu maçları oynatıyorsunuz? Benim çocuklarımın canı neden önemli değil? Çocuklarım derken futbolcularımı söylüyorum. Herkesin evladı var. Ben bunu Türk futbolu adına söylüyorum.”
(Fanatik)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüsü nereden kaptığı araştırılıyor... En güçlü ihtimal olarak Terim'in virüsü Abdurrahim Albayrak'tan kaptığı üzerinde duruluyor. Albayrak'ın da kendisine ait olan şirketin bir çalışanından virüse enfekte olduğu düşünülüyor.
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Futbolcularına iletilmek üzere kısa bir açıklama yapan Fatih hoca, “Sakın paniğe kapılmayın, kendinizi de üzmeyin. Ben gayet iyiyim. İnşallah bunu da hep birlikte atlatacağız. Kendinize ve ailenize çok dikkat etmenizi istiyorum” dedi.