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  3. Fatih Terim'den operasyon! 2 isim hariç herkes gidecek...

Fatih Terim'den operasyon! 2 isim hariç herkes gidecek...

Fatih Terim'den operasyon! 2 isim hariç herkes gidecek...

G.SARAY’DA yaşanan kötü gidişatın ardından eleştiri oklarının hedefine oturan teknik direktör Fatih Terim, radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

G.SARAY’DA yaşanan kötü gidişatın ardından eleştiri oklarının hedefine oturan teknik direktör Fatih Terim, radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, ocak ayında ve sezon sonunda biz dizi operasyon yapacak ve yaşlı oyuncuların birçoğu ile vedalaşacak. Takımda 33 yaşın üstünde olan isimlerden sadece Muslera ve Falcao kalacak. Mariano, Nagatomo, Donk, Selçuk ve Babel ile yollar ayrılacak. Belhanda da satılacak. Yerlerine genç isimler alınacak.

(Güneş)


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