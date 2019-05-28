Fatih Terim'den Okan Kocuk ısrarı

Muslera'nın yanına birinci sınıf bir kaleci arayan Fatih Terim bir süredir Volkan Babacan ve Onur Kıvrak için şartları zorluyordu. Bursaspor'un küme düşmesinden sonra sürpriz bir gelişme yaşandı. Terim, milli takım hocası olduğu dönemde keşfettiği Okan Kocuk için teklif yapılmasını istedi. Bursaspor'a 23 yaşındaki eldiven için takas teklifi yapılması planlanıyor.

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