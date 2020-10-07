Fatih Terim'den Marcao'ya motivasyon konuşması

Galatasaray'ın sezona iyi başlayan oyuncuları arasında yer alan Marcao için İngiltere Premier Lig'den Newcastle United ve İtalya'dan da Roma'nın harekete geçtiği öğrenilmişti.
Transfer döneminde bu iki kulüp, bonservis bedellerinde 13 milyon Euro'ya kadar çıktı. Ancak Sarı- Kırmızılılar, Brezilyalı stoper için en az 20 milyon Euro beklediği için savunmacısını bırakmadı.
Teknik direktör Fatih Terim'in de, tecrübeli oyuncusuyla özel olarak görüştüğü ve "Sana bu sezon çok ihtiyacımız var. Sahada yüzde 100'ünü vermeye devam etmeni istiyorum. Avrupa'nın en büyük takımlarında rahatlıkla oynayabilirsin. İyi oynamaya devam et ve merak etme çünkü çok daha iyi teklifler alacaksın" diyerek onu motive ettiği bildirildi.
Fenerbahçe'nin Yunanistan'ın PAOK takımından kadrosuna kattığı Dimitri Pelkas'ın transferine yönelik ilginç ayrıntılar ortaya çıktı.
Bugün saat 23:59'a kadar kadrosundaki 15 yabancı futbolcuyu 14'e indirmek zorunda olan Galatasaray, Ozornwafor'u dışarıda bırakma kararı aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim "İstenen transfer yapılmadı" mazeretine takılmadan yoluna devam edecek, şampiyonluk mücadelesi verecek. Fatih Terim, en az kayıpla gidip, polemik yapılan isimleri kazanmaya çalışacak.
Yaz transfer döneminde 18 futbolcuyu kadrosuna katarak kusursuz bir operasyona imza atan Fenerbahçe'de başrolü şüphesiz Emre Belözoğlu oynadı. Birçok yıldızı Sarı-Lacivertlilere gelmesi konusunda ikna eden Belözoğlu, “Alo, ben Emre abin” cümlesiyle yeni görevinin ilk senesinde fenomen haline geldi.
A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçlar öncesinde Almanya ile hazırlık maçında karşılaşacak.
Sarı-lacivertli ekip yaptığı transferlerden sonra çok iddialı bir kadroya ulaştı. Teknik Direktör Erol Bulut'un elinde sahaya süreceği iki tane güçlü ilk 11 oluştu.