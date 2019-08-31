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  3. Fatih Terim'den maç sonu Mevlüt Erdinç göndermesi

Fatih Terim'den maç sonu Mevlüt Erdinç göndermesi

Fatih Terim'den maç sonu Mevlüt Erdinç göndermesi

Kayserispor maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yapan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in, Fenerbahçe'nin Mevlüt Erdinç transferine göndermede bulunduğu iddia edildi.

Fatih Terim'in Kayserispor maçı sonrası 'yalnızlaştırılmaya çalışılıyoruz' söyleminin arkasında Fenerbahçe'nin Mevlüt Erdinç transferi olduğu iddia edildi.

Futbolcu için Başakşehir'e başvuran sarı-kırmızılı takımdan 500 bin avro bonservis bedeli istenmişti. Mevlüt, Fenerbahçe'ye ise bedelsiz transfer oldu.

MAÇA KOŞTULAR

Ligin ilk iki haftasında sadece bir puan alabilen G.Saray, Kayseri'deki kritik karşılaşmada yalnız değildi.

Kendilerine ayrılan bölümü dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarına destek oldu.Kayserispor taraftarları da yaptıkları tezahüratlarla takımlarına büyük moral verdi.

(Türkiye)

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