Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7414
  • 6,3039
  • 277.191
  • 104753
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fatih Terim'den Levent Şahin ve Yener İnce'ye uyarı: Bu seviyede böyle hata olmaz

Fatih Terim'den Levent Şahin ve Yener İnce'ye uyarı: Bu seviyede böyle hata olmaz

Fatih Terim'den Levent Şahin ve Yener İnce'ye uyarı: Bu seviyede böyle hata olmaz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Gençlerbirliği karşılaşması oyuncunun yanlışlıkla kenara alınması sırasında yaşanan iletişim sorununu da unutmadı.

Galatasaray kenar heyetinde yaşanan iletişimsizlik de Gençlerbirliği maçının dikkat çeken konuları arasındaydı.

Fatih Terim, sakatlandığını düşünerek Feghouli'yi oyundan çıkardı. "Sakat değilim; niye çıktım" diyen Cezayirli direkt soyunma odasına gitti.

Terim de doktor Yener İnce'ye sinirlendi. Ancak İnce'nin 'Oynayabilir' işareti yedek kulübesinde 'sakatlığı var' diye algılandı. Terim maçtan sonra Levent Şahin ve İnce'yi bu anlaşmazlık yüzünden sorguladı.

Tecrübeli teknik adamın iki ismi "Daha dikkatli olmalısınız. Bu seviyede böyle hata olmaz" diye uyardığı bildirildi.

(Fotomaç)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Buse Varol ve Alişan'dan alkışlık hareket
Oğuzhan Özyakup ve Melisa Aslı Pamuk'tan müjdeli haber!
Sinan ve Burcu yeniden evleniyor!
Oğlu Kuzey'e kavuşan Eser Yenenler'den duygusal paylaşım
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün'ü silemiyor
<p>Senelerce evinde kendi domates konservesini yaptığını dile getiren Karatay, ´Domates konservesini

´Misafire baklava, börek yerine konserve götürürüm´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kırmızı kategoride aranıyordu... Nokta atışıyla hedef alındı!

Dünyanın en soğuk yeri