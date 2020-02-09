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aksam.com.tr
  • 09 Şubat 2020 Pazar 14:06
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  • 09 Şubat 2020 Pazar 14:30

Fatih Terim'den kadroda 9 isme kesik! O isimleri sildi...

Fatih Terim'den kadroda 9 isme kesik! O isimleri sildi...

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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim Kasımpaşa maçı öncesi oyuncularına Fenerbahçe derbisine kadar kayıpsız devam etmeleri gerektiğini söyledi. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve 2-0 kaybedilen Alanyaspor maçında ilk 11 başlayan 9 oyuncuya Kasımpaşa karşısında görev vermeyi düşünmeyen Terim'in, Kasımpaşa karşısında sahaya süreceği 11 netleşmeye başladı.

Üç haftadır üç günde bir maç yapan futbolcularına cuma günü izin veren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımını cumartesi akşam Florya'da topladı.

Kasımpaşa maçına yönelik taktik çalışmanın ardından tesiste kampa girildi. Terim, "Kupadaki Alanyaspor yenilgisinin rövanşta telafisi var ama Kasımpaşa maçının telafisi yok! Fenerbahçe derbisine kadar kayıpsız gitmeliyiz'' uyarısında bulundu.

ÖMER YİNE 'İNAN'IYOR!

Kayserispor maçında Donk ve Feghouli'ye gol attıran Ömer Bayram Süper Lig'deki asist sayısını 8'e çıkarmıştı.

Sezonun flaş ismi, Kasımpaşa deplasmanında da gol pası verirse, 2014-15 sezonunda 8 asistle oynayan ve en çok asist yapan Türk oyuncu olan Selçuk İnan'ı geride bırakacak.

ALANYA MAÇINDAN 9 OYUNCUYA KESIK

Galatasaray'da kupadaki performanslarıyla sınıfta kalan oyuncular yedeğe düştü. Alanya'ya karşı ilk 11'de sahaya çıkan isimlerden sadece Marcao ve Lemina Kasımpaşa maçına başlayacak. Kaybeden 11'de 9 değişikliğe gitmeye hazırlanan Fatih Terim, Muslera'nın önünde Mariano-Donk- Marcao-Saracchi dörtlüsüne formayı verecek. Orta sahanın merkezinde Lemina'nın yanında Seri görev yapacak. İleri uçta ise yine Adem Büyük olacak.

(Sabah)

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