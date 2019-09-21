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  3. Fatih Terim'den iki yıldıza kesik! Yeni Malatyaspor maçında yedek oturacaklar

Fatih Terim'den iki yıldıza kesik! Yeni Malatyaspor maçında yedek oturacaklar

Fatih Terim'den iki yıldıza kesik! Yeni Malatyaspor maçında yedek oturacaklar

Yarın Malatyaspor ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da Mariano ve Yuto'nun yedek kulübesinde oturması bekleniyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge deplasmanından 1 puanla dönen Galatasaray, gözünü Malatyaspor’a çevirirken tecrübeli teknik adam Fatih Terim’in bu maçta kadroda bir iki ufak dokunuş yapması bekleniyor.

YILDIZLAR OYNADIKÇA KENDİLERİNE GELECEK

Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi’nde tatminkar performans sergileyen Yuto Nagatomo ve Mariano’nun Malatya’da yedek kulübesinde oturacağı öğrenilirken, bu iki yıldızın yerlerini Şener Özbayraklı – Ömer Bayram’ın dolduracağı bildirildi. Transfer sezonunda alternatifli bir kadro oluşturan Terim’in fizik olarak hazır görünmeyen Lemina, Falcao, Seri gibi yıldızları yine sahaya sürmesi beklenirken, B.Dortmund macerasıyla birlikte Celta Vigo’da da forma giymeyi unutan Emre Mor’un oyuna sonradan dahil olacağı belirtildi.

Süper Lig’de 4 hafta sonunda 7 puan toplan Galatasaray’ın, Malatyaspor karşısına;

Muslera - Şener Özbayraklı – Luyindama – Marcao - Ömer Bayram - N’Zonzi – Lemina – Seri - Babel - Feghouli – Falcao 11’iyle sahaya çıkması bekleniyor.

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