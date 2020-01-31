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aksam.com.tr
  • 31 Ocak 2020 Cuma 11:32
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  • 31 Ocak 2020 Cuma 11:32

Fatih Terim'den futbolcularına ciddiyet uyarısı

Fatih Terim'den futbolcularına ciddiyet uyarısı

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçı öncesi futbolcularını uyardı.

Pazar günü Kayserispor'la karşılışacak olan Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor.

Fatih Terim mini bir toplantığı yaptığı futbolcularına ciddiyet uyarısı yaparken, "Kayseri'nin ligdeki konumu nedeniyle konsantrasyonu kaybetmeyin" dedi.

Öte yandan Onyekuru ve Andone idmanın bir bölümüne katıldı. Falcao, Ahmet ve Saracchi'nin tedavisi sürdü.

(Takvim)

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