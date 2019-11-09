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  3. Fatih Terim'den futbolculara: Tepkileri dindirmek sizin elinizde

Fatih Terim'den futbolculara: Tepkileri dindirmek sizin elinizde

Fatih Terim'den futbolculara: Tepkileri dindirmek sizin elinizde

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak Galatasaray, 6-0'lık Real Madrid hezimetini unutturmaya çalışacak. Teknik direktör Fatih Terim futbolcularla da bir araya gelerek onlara uyarılarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını ayağa kaldırmaya çalışıyor. Avrupa'daki kötü sonuçların lige yansımasını engellemek isteyen deneyimli çalıştırıcı, camia üzerinde oluşan kötü havanın da dağılmasını amaçlıyor.

Gaziantep maçı öncesi öğrencilerini uyaran İmparator'un, "Real Madrid maçını unutun. Önümüzde çok önemli maçlar var. Avrupa'da da yolumuza hala devam edebiliriz. Tepkileri dindirmek sizin elinizde" dediği kaydedildi.
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İKİ YILDIZA KESİK!

Real Madrid maçında farklı yenilginin yanı sıra kötü oyuna çok kızan Fatih Terim, Gaziantep maçında kadrosunda değişikliğe gidecek. Seri'yi ilk 11'inden silen tecrübeli çalıştırıcı, Feghouli'nin yerine de Emre Mor'u oynatmayı planlıyor.

(Habertürk)


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