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  3. Fatih Terim'den futbolculara: Ocak ayında gerekeni yaparız, kimsenin şüphesi olmasın

Fatih Terim'den futbolculara: Ocak ayında gerekeni yaparız, kimsenin şüphesi olmasın

Fatih Terim'den futbolculara: Ocak ayında gerekeni yaparız, kimsenin şüphesi olmasın

Gençlerbirliği maçı sonrası basın toplantısında sert konuşan Fatih Terim, soyunma odasında ise adeta esip gürledi.

İmparator'un, "Bir Galatasaray futbolcusu böyle oynamaz. Buna hakkınız yok. Yenersin, yenilirsin ayrı. Ancak böyle ruhsuz, isteksiz bir görüntüde olamayız. Bunu asla kabul etmiyorum. Bu şekilde devam ederse canımız çok yanar. Ocak'ta da gerekeni yaparız. Kimsenin şüphesi olmasın" dediği öğrenildi.

Terim takıma 3 gün izin verirken, 8. haftadaki Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına da bugün başlandı. Fatih hoca, milli arada da sert uyarılarını sürdürecek.

(Fanatik)

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