Fatih Terim'den futbolculara motivasyon konuşması: Aynı istek ve azmi istiyorum

Sezon başından beri gösterdiği inişli çıkışlı performansla eleştirileri üzerine toplayan Galatasaray'da, Tuzla maçı bundan sonrası için örnek olacak.

2-0'ın rövanşında sahadan 4-0 galip ayrılarak yoluna devam eden sarı-kırmızılılarda teknik heyetin yüzünü en çok güldüren durum ise ortaya konan futbol. Babel, Lemina ve Seri isimlerin sakat olmasına rağmen takımının mücadelesinden bir hayli memnun olan Terim, kritik Göztepe deplasmanına da aynı sistemle çıkmayı planlıyor.

4-2-3-1 formatında Belhanda'nın gösterdiği performansın belirleyici olduğuna karar veren deneyimli teknik adam İzmir deplasmanına bu formatta hazırlanıyor.

"HER MAÇTA AYNI İSTEK, AYNI AZİM"

Terim oyuncuları ile yaptığı konuşmada "Sezon başından beri söylediğimiz reaksiyonu Tuzla karşısında gösterdiniz. Bu durumdan memnunum. Takım halinde mücadele ettiniz, istediniz ve sonucu da aldınız. Bundan sonra her maçta aynı isteği, azmi görmek istiyorum. İstediğinizde yapabileceklerinizi gördünüz, gösterdiniz. Kimse artık daha azıyla yetinmez. Tam tersine üstüne koyarak devam etmeliyiz." dedi.

Deneyimli teknik adam, "Ligin ilk devresinin bitmesine artık sadece iki maç kaldı. Geçen haftada gördük ki her an her sonuç çıkabiliyor. Biz iki maçımızı da Tuzla kaşsısındaki gibi oynayıp, üstümüze düşeni yapacağız. Rakiplerimizin puan kaybı yaşaması da bizi üst sıralara taşır. Ama önemli olan bu oyunu iyileştirerek sürdürmek." ifadelerini kullandı.

(Türkiye)