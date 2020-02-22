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  • Fatih Terim'den Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi son dakika kararı! Derbide Falcao...
  • 22 Şubat 2020 Cumartesi 10:45
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  • 22 Şubat 2020 Cumartesi 11:14

Fatih Terim'den Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi son dakika kararı! Derbide Falcao...

Fatih Terim'den Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi son dakika kararı! Derbide Falcao...

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Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında yarın, 20 yılı aşkın süredir deplasmanda yenemediği Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in derbiye hangi 11'le çıkacağı merak konusu. Forvette sakatlığı geçen Falcao mu yoksa formda golcü Adem Büyük mü görev alacak? İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi sarı kırmızılı takımdan son dakika haberleri ve muhtemel 11...

Süper Lig'in 23. haftasındaki derbide yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, Kadıköy'de galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. Mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan üstlenecek.

Süper Lig'de 42 puanı bulunan Galatasaray, 22. haftayı zirvede bitiren bir maçı eksik Trabzonspor'un 2 puan gerisinde yer aldı. Sarı-kırmızılı takım, derbiden galibiyetle ayrılarak zirve yarışını sürdürmeye çalışacak.

Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de son galibiyetini 1999'da alan ve sonraki 23 resmi maçta kazanamayan Galatasaray, bu kötü istatistiği sonlandırabilmek için mücadele verecek.

SON 6 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 maçını kazanarak önemli bir galibiyet serisi yakaladı.

Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup etti.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinden de 3 puan alarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

LEMİNA SAKAT

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mario Lemina, karşılaşmada görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda Adem Büyük ve Sofiane Feghouli ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular derbide kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in derbi maçta santrforda, son haftaların formda ismi Adem Büyük'e ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

Tecrübeli teknik adamın derbiye, ligdeki son 4 maçta da gol atmayı başaran Adem Büyük ile başlayıp, oyunun gidişatına göre yıldız futbolcu Radamel Falcao'yu sahaya sürmesi öngörülüyor.

Fatih Terim'in, sakatlığı bulunan Mario Lemina'nın yokluğunda ise savunmanın önünde Jean Michael Seri'nin yanında Ömer Bayram'a forma verebilir.

Sarı-kırmızılı takımın derbi maçtaki muhtemel 11'i şöyle:

Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Adem Büyük (Radamel Falcao).

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