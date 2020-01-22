Fatih Terim'den Feghouli'ye uyarı: 'Kendine gel'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Denizlispor maçında isteksiz gördüğü Feghouli ile özel bir görüşme yaparak uyardığı öğrenildi.
Fatih Terim'in Cezayirli oyuncuya, "Senden ikinci yarı çok büyük beklentilerim var. Bir an önce kendine gel. Denizlispor maçında vasatın altındaydın. Senin gibi özel yetenekleri olan bir futbolcudan çok daha iyi oyun beklerim. Benim güvenimi sarsma. Aklını başına al" dediği öne sürüldü.
Bu sezon 21 resmi maça çıkan Feghouli 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.
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