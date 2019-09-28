Fatih Terim'den Feghouli ve Mariano'ya özel ilgi: Fenerbahçe'nin soluna yüklenin

Maçın ilk yirmi dakikasında bulacakları bir golün her şeyi daha da kolaylaştıracağını söyleyen Terim "Maçta rakibe nefes bile aldırmayacaksınız. Kalemizde tehlike yaşamamanın en iyi yolu, topu kendi yarı alanımızdan uzak tutmak yani maçı rakip sahaya yıkmak. Bunun için de çok koşmalı ve disiplinden kopmamalıyız" dedi.

"FENERBAHÇE'NİN SOLUNA YÜKLENİN"

Fatih Terim'e göre F.Bahçe'nin zayıf halkası sol tarafı. Bu yüzden tecrübeli teknik adam, hem Feghouli hem de Mariano ile özel olarak ilgileniyor.

Bu kanattan getirecekleri topları karşılama konusunda rakiplerinin zorluk yaşayacağını düşünen Terim maçın kilidini buradan açmaya çalışacak. Oyuncularına bol bol şut çekmeleri talimatını da verin Terim, Falcao'yu da daha çok topla buluşturmaları gerektiğinin altını çiziyor. Terim, oyuncularına tahriklere kapılmamaları yönünde de ikazlarda bulundu.

(Türkiye)