Fatih Terim'den Falcao'ya özel yeni plan

Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı Radamel Falcao'nun açıklanması için geri sayıma geçilirken, transfer sonrası takımda sistem değişikliği olacağı da ortaya çıktı.
Nzonzi'nin gelişi sonrası Seri'yi 8 numaraya kaydırma kararı alan Teknik Direktör Fatih Terim'in 33 yaşındaki Kolombiyalı forvete göre de sistemi yeniden oluşturacağı kaydedildi.
TERİM'İN FALCAO PLANLARI HAZIR
Terim'in birinci planı; dünyanın ceza alanı içinde en etkili oyuncularından biri olarak gösterilen Falcao'yu Suudi Arabistan'a gitmeyi reddeden Mbaye Diagne ile birlikte çift forvet olarak oynatmak.
Bu durumda Galatasaray'ın hocası Diagne'yi ceza alanında mikser olarak kullanıp Kolombiyalı ile işi bitirecek. Tecrübeli teknik adamın ikinci planı ise 33 yaşındaki oyuncuyu, maçlarda tek forvet olarak kullanmak.
(Star)
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Bir dönem Beşiktaş’ın kalesini koruyan Cordoba, vatandaşını analiz etti: “Falcao kendine nasıl bakacağını biliyor. İstanbul çok özel bir şehir. Bazılarını şaşırtıyor ama Falcao o tarz biri değil. Akıllı bir golcü ve Türkiye’de başarılı olacaktır.”
Fatih Terim, Kolombiyalı yıldıza göre oyun planını değiştirecek. Eğer Falcao gelirse ve Diagne kalırsa onunla birlikte çift forvet olarak görev yapacak. Tek başına oynarsa Ryan Babel kendisine yakın oynayacak.
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