Fatih Terim'den Falcao ve Lemina'ya: Real Madrid maçına hazırlanın!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcıları ligde yarın oynanacak Sivas maçının kadro çalışmalarını yaparken bir yandan da salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid mücadelesini düşünüyor.

Herkesin durumunu en çok merak ettiği isimlerden Radamel Falcao ile bir başka sakat Mario Lemina tam olarak düzelmedi. İkili, fizyoterapist eşliğinde özel olarak çalıştı. Fatih Hoca'nın risk almak istemediği iki isme "Siz Real Madrid'e hazırlanın" dediği öğrenildi.

Muslera ikinci defa baba

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Muslera ikinci defa baba olmanın sevincini yaşadı. Sarı-Kırmızılı kulübün Twitter hesabından "İkinci çocukları dünyaya gelen oyuncumuz Fernando Muslera'yla sevgili eşi Patricia Callero'yu tebrik eder, yeni doğmuş olan kızları Tiziana'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.

(Türkiye)