Fatih Terim'den Falcao sözleri: 22'sine kadar yetiştirin

Galatasaray'da Florin Andone'nin sakatlanması sonrası gözler Radamel Falcao'ya çevrildi.

Sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık olan Florin Andone, ilk devreyi kapattı. Bir süredir özel tedavi için Madrid'de bulunan Radamel Falcao'nun bugün İstanbul'a dönmesi bekleniyor. Sağlık heyeti, Falcao'nun tedavi sonrası durumunu inceleyecek ve Fatih Terim'e bir rapor sunacak.

Fatih Terim, Radamel Falcao'nun 22 Kasım'da Başakşehir ve 26 Kasım'da Club Brugge ile oynanacak ve belki de sezonun kaderini belirleyecek maçlarda sahada olmasını istiyor.

B PLANI RYAN BABEL

Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı, Radamel Falcao'nun yetişmemesi durumunda B planı olarak Ryan Babel'i belirledi. Hollandalı oyuncu, tek santrfor olarak görevlendirilecek.