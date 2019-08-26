Fatih Terim'den Falcao açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor karşılaşmasının ardından Radamel Falcao transferiyle ilgili soruya yanıt verdi.

İşte Fatih Terim'in Falcao açıklaması...

"Konu hep Falcao ama ben başka şeyler söylemek istiyorum. Başkanımın, yönetimin, bu işle ilgili arkadaşların gerekeni yaptığını görüyorum. Ancak bazen olmuyor. Olmama sebebi en başta UEFA! O kadar kolay değil, canımızı acıtıyorlar. Haklılar, bir şey demiyorum. Kulübün ekonomik durum ne, dengeler ne olacak? Galatasaray'ın geleceğini düşünmek zorunda mıyız, evet! Kulüplerimiz, bankalar önünde sıraya giriyor. Çok dikkatli olmalıyız. Bu iş ekonomik olarak böyle gitmeyecek. Zaten makas açılmış durumda. Galatasaray'ın geleceği çok önemli. Ben böyle diyince, 'Acaba hoca, Falcao'yu istemiyor mu?' diyecekler. Bu sefer de 'Hoca istiyor, alalım.' Falcao'yu herkes istrer, uğraşıyorlar. Ancak Glatasaray'ın ekonomisini de düşünelim. Futbol ekonomisi iyiye gitmiyor. Kaldı bir hafta, inşallah hayırlısı olur. Falcao denildi mi, bir stoper, bir orta saha daha var mı diyorum. Falcao olursa, ilk biz söyleriz. Her gün bir yere gidiyor, bir yere geliyor. Biz de şaşırdık. Hayırlısı neyse o olsun. Puan kayıpları telafi edilir ama Avrupa ile ara açıldı. Başımızdaki UEFA kılıcı, aynı kulvarda, eşit şartlarda oynatmıyor."