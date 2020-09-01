Fatih Terim'den eski dostlarına Marco Benassi telefonu: Verin tekrar parlatalım

Jean Michael Seri ve Mario Lemina'nın ayrılmasıyla orta sahası bir anda boşalan Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim, Seri ve Lemina'nın tekrar kiralanmasını istemesine karşılık Fulham, Seri'yi yeniden göndermeye sıcak bakmadı. Bununla birlikte üstüne de Lemina'yı kiraladı. Bunun üzerine Terim, gözünü eski kulübü Fiorentina'ya çevirdi. Arasının çok iyi olduğu Fiorentinalı yöneticilerden Marco Benassi'yi kendilerine kiralanmasını istediği iddia edildi.
MİLLİ FORMA UYARISI
Fatih Terim'in bizzat aradığı eski dostlarına, Benassi'nin yeniden parlaması için sarı-kırmızılı takımın en iyi seçenek olduğunu anlattı. Tecrübeli hoca ayrıca Benassi ile de bir görüşme yaparak 25 yaşındaki oyuncuya Galatasaray'da kendisine vereceği rolü doğru üstlenmesi durumunda İtalya Milli Takımı'yla Euro 2021'de rahatlıkla yer alabileceğini söyledi.
Marco Benassi'nin Terim'le çalışmayı çok istediği, Galatasaray ile Fiorentinalı yöneticiler arasındaki görüşmelerin sonucunu beklediği vurgulandı.
ETKİSİZDİ
Geçen sezon Serie A'da sakatlıklarında etkisiyle sadece 18 maçta şans bulabilen Benassi, 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koyunca gözden düştü. Fatih Terim, İtalyan futbolcuyu parlak günlerine döndüreceğine gönülden inanıyor.
PAHALIYA MAL OLDU
Inter, Livorno, Torino formaları giyen Marco Benassi, 2017-2018 sezonunda Fiorentina'nın yolunu tuttu. Mor Menekşeler başarılı futbolcu için 12 milyon euro ödemişti.
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