Fatih Terim'den Ersun Yanal'a ayaküstü cevap: Selam söylüyorum

AKŞAM

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-0 kaybedilen Kayseri maçı sonrasında, “Fenerbahçe’nin kurguyla şampiyon olacağını söyleyenlere selam yolluyorum” demişti. Dün G.Saray, İspanya’ya giderken A Spor muhabiri, Fatih Terim’e, “Hocam bir şeyler söyler misiniz?” diye sordu. Tecrübeli çalıştırıcı gülerek, “Selam söylüyorum” karşılığını verdi. Bu yanıt, Sarı-Kırmızılı taraftarlarca, Ersun Yanal’a yanıt olarak algılandı.