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  3. Fatih Terim'den Ersun Yanal'a ayaküstü cevap: Selam söylüyorum

Fatih Terim'den Ersun Yanal'a ayaküstü cevap: Selam söylüyorum

Fatih Terim'den Ersun Yanal'a ayaküstü cevap: Selam söylüyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayserispor maçı sonrası ‘Fenerbahçe’nin kurguyla şampiyon olacağını söyleyenlere selam yolluyorum’ demişti, dün Galatasaray’ın İspanya yolculuğu öncesi Fatih Terim’in ‘selam söylüyorum’ sözleri ise Yanal’a cevap olarak algılandı.

AKŞAM

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-0 kaybedilen Kayseri maçı sonrasında, “Fenerbahçe’nin kurguyla şampiyon olacağını söyleyenlere selam yolluyorum” demişti. Dün G.Saray, İspanya’ya giderken A Spor muhabiri, Fatih Terim’e, “Hocam bir şeyler söyler misiniz?” diye sordu. Tecrübeli çalıştırıcı gülerek, “Selam söylüyorum” karşılığını verdi. Bu yanıt, Sarı-Kırmızılı taraftarlarca, Ersun Yanal’a yanıt olarak algılandı. 

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