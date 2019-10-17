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  3. Fatih Terim'den Emre Mor'a: Bu son şansın yoksa Ocak'ta takımına geri dönersin

Fatih Terim'den Emre Mor'a: Bu son şansın yoksa Ocak'ta takımına geri dönersin

Fatih Terim'den Emre Mor'a: Bu son şansın yoksa Ocak'ta takımına geri dönersin

Fatih Terim'in inanarak, güvenerek Celta Vigo'dan kiralık olarak transfer ettiği Emre Mor'un kafasının hala futbolda olmaması Fatih Terim'i çıldırttı.

TM Dijital Haber Merkezi

Nordsjaelland formasıyla oynadığı futbolla Avrupa’nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran ve 2016’da önce B.Dortmund’da, ardından 2017’de Celta Vigo’ya transfer olan Emre Mor kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamazken, oyuncuya son olarak Fatih Terim’in şans vermesi camiada takdirle karşılanmıştı.

EMRE ŞANSINI İYİ KULLANMALI

Galatasaray’a büyük umutlarla gelen ve üstün yeteneklerini sahaya yansıtması beklenen Emre Mor’un futbol dışında adının sürekli sosyal medya hesaplarında dolaşması Fatih Terim’i kızdırmış durumda. Milli takımdan öğrencisi olan Emre’ye inanan ve genç futbolcuya güvenerek ona sarı kırmızılı formayı giydiren tecrübeli çalıştırıcının yarın Sivasspor karşısında oyuncuya şans vermesi beklenirken, Emre Mor’un bu şansını iyi kullanamaması halinde ikili arasında köprülerin atılacağı ifade edildi.

EMRE MOR BÖYLE DEVAM EDERSE...

Florya’dan gelen haberlere göre hala Galatasaray’da olduğunu fark edemeyen ve özel yaşantısına dikkat etmediği gibi kafasını futbola veremeyen Emre Mor’un teknik heyet tarafından birçok kez uyarıldığı öğrenilirken, durumun bu şekilde gitmesi halinde Fatih Terim’in oyuncuyu Celta Vigo’ya geri göndereceği belirtildi.

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