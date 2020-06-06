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aksam.com.tr
  • 06 Haziran 2020 Cumartesi 16:39
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Fatih Terim'den Emin Bayram'a 'hazır ol' mesajı

Fatih Terim'den Emin Bayram'a 'hazır ol' mesajı

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Marcao'nun şanssız sakatlığı sonrası gözler yedek kulübesine çevrildi. Ozan Kabak'ı da benzer şekilde parlatıp satan Fatih Terim, Emin Bayram'a “Hazır ol” mesajı yolladı. Donk'un diğer alternatif partneri ise Ahmet Çalık.

Liglerin tekrar başlamasına sayılı günler kala Marcao’dan gelen sakatlık haberi Galatasaray’da şok etkisi oluşturdu. Türkiye'nin haberine göre;Geriye kalan sekiz haftaya şampiyonluk parolası ile hazırlanan sarı-kırmızılılarda mevcut kadroda defansın en kritik ismi olan Brezilyalı yıldız takımdan en az üç hafta uzak kalacak. Ülkesinin millî takımda sakatlanan Luyindama da sezonu kapatmıştı. Şimdi Fatih Terim sezona başladığı as kadrosunun iki stoperinden mahrum şampiyonluk yürüyüşüne devam etmenin hesaplarını yapmaya başladı. Marcao-Donk ikilisinin yakaladığı uyum ve Muslera’nın da harika performansı sayesinde sarı-kırmızılılar kalesinde sadece 20 gol görmüştü. Bu sayede zirve yarışının içine tekrar giren Galatasaray kalan sekiz haftada bu istikrarını sürdürüp mutlu sona ulaşmak istiyor.

Fatih Terim kazanımı sever!

Fatih Terim her türlü senaryoyu düşünerek alternatifli plan yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı dönüp kulübeye baktığında elinde asıl mevkii stoper olan Emin Bayram ve Ahmet Çalık var. İki oyuncunun da birbirine göre farklı artıları eksileri de olsa Terim’in, Mariano’nun yokluğunda formayı vereceği isim henüz net değil. Ancak Bayram daha avantajlı. Sebebi de Fatih Terim faktörü. Tecrübeli teknik adam hem Galatasaray’a hem de Türk futboluna yeni isimler kazandırmıştı. Son örnek Bundesliga’ya giden Ozan Kabak. Fatih Hoca’nın, altyapıdan yetişen ve her geçen gün üzerine koyarak ilerleyen, güçlü fiziğiyle dikkat çeken Emin Bayram’a “Hazır ol” dediği öğrenildi. Donk’un yanında kalan sekiz maçta ya Emin olacak ya da tecrübeli stoper Ahmet Çalık.

(Fanatik)

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