Fatih Terim'den duygulandıran mesaj

23 Mart akşamı resmi Twitter hesabından koronavirüs testinin 'pozitif' çıktığını duyuran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.
İşte Terim'in resmi Twitter hesabından yaptığı o açıklama:
O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum.— Fatih Terim (@fatihterim) March 25, 2020
Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum.
Fenerbahçe'nin, 1 oyuncu ve 1 sağlık çalışanında koronavirüs bulgularına rastlandığını açıklamasının ardından, test sonucunun pozitif çıkan futbolcunun Max Kruse olduğu ve tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
Koronavirüs testi 'pozitif' çıkan ve hastanede tedavi altında bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim destek veren herkese teşekkür etti ve iyi olduğunu belirtti.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele için sağlık ekipmanı bağışında bulunduğunu açıkladı.
Futbolcu menajeri Haluk Canatar, menajerliklerini yaptığı Vedat Muriqi ile Serdar Aziz'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle kulüp personeline iki gün önce önemli bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe, bir futbolcusunda ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Süper Lig takımlarından Konyaspor, koronavirüs salgınına karşı futbolculara ve teknik heyete test yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurdu.