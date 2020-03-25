Fatih Terim'den duygulandıran mesaj

23 Mart akşamı resmi Twitter hesabından koronavirüs testinin 'pozitif' çıktığını duyuran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

İşte Terim'in resmi Twitter hesabından yaptığı o açıklama:



O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum.

Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum.