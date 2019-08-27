Fatih Terim'den Diagne'ye terapi: Kulaklarını tıka ve futbola odaklan, senden memnunum

Galatasaray'ın tecrübeli hocası Fatih Terim, Konyaspor maçının ardından soyunma odasında tribünler tarafından ıslıklanan Mbaye Diagne'ye moral verdi.

Taraftarların yaptığını tasvip etmediğini söyleyen Terim "Zamanla her şey düzelecektir. Kulaklarını tıka ve sadece futboluna odaklan. Ben senden memnunum" diyerek golcü oyuncuya moral aşılamaya çalıştı.

Nzonzi'ye alkış

Galatasaray'da Konyaspor maçında en çok beğenilen isim yeni transfer Nzonzi oldu.

Babel'in golünde asisti yapan isim olan Fransız oyuncu 79 defa topla buluşurken 68 pas verdi. Hava topu mücadelelerinin hepsini kazanan tecrübeli oyuncu yüzde 92,6 pas isabetiyle oynadı.

(Türkiye)