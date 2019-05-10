Fatih Terim'den Diagne için 'satılabilir' iması

Diagne için ödenen 10 milyon euronun normal olduğunu ve bu transfer sürecinde doğru olanı yaptıklarını ifade eden Terim, "Diagne 10 milyon euro verilmesi gereken bir oyuncudur" dedi.

10 milyon euro bonservis bedeli ödenen Diagne'nin satılabileceğinin de sinyalini veren Terim, "Diagne 10 milyon Euro verilmesi gereken oyuncudur. Başkan da yönetim de doğru yapmıştır. Galatasaray bu 10 milyon Euro'yu kaybetmeyecek. Almasını bilmek kadar satmasını da bilmek lazım" dedi.

(Sporx)