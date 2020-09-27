Fatih Terim'den derbide Younes Belhanda'ya şut emri

Radamel Falcao, Younes Belhanda ve Arda Turan... Sarı-Kırmızılılar'ın derbide gözü bu üç formda isimde olacak. Kadıköy'de 20 yıllık galibiyet hasretinin bittiği maçta şov yapan Radamel Falcao, bugünkü mücadeleye de özel olarak hazırlandı. Kolombiyalı yıldız, sık sık orta sahaya yaklaşarak stoperleri öne çekmeye çalışacak.
BELHANDA’YA ŞUT EMRİ
Belhanda ise Falcao'ya yakın oynayacak ve Terim'in verdiği talimatla sık sık kaleyi yoklayarak gol arayacak. Takımı sahada organize etme görevi ise Arda'da. Tecrübeli futbolcu, sol çizgide Linnes'le birlikte oyunun iki yönünde de takıma katkı vermeye çalışacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Isimat Mirin ve Douglas'tan sonra Jeremain Lens ve Umut Nayir'i de gözden çıkardı. Başarılı çalıştırıcı, iki oyuncunun bonservisiyle gönderilmesini Siyah-Beyazlı yönetime iletti.
Bu akşam saat 19:00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.
Beşiktaş, Roma'nın 29 yaşındaki İtalyan sağ beki Davide Santon ile anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlı yönetim, 14'e çıkan yabancı oyuncu kontenjanını düşürüp Santon'a imzayı attıracak.
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde tüm gözler Arda Turan, Radamel Falcao ve Younes Belhanda'nın üzerinde olacak. Takımı organize etme görevi Arda'ya verilirken Fatih Terim, Belhanda'ya şut emri verdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü, yeni transfer edilen forvet konusunda son kararını maç saatinde verecek. Tanzanyalı'nın ilk 11 şansı bulunuyor.
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