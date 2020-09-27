Fatih Terim'den derbide Younes Belhanda'ya şut emri

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde tüm gözler Arda Turan, Radamel Falcao ve Younes Belhanda'nın üzerinde olacak. Takımı organize etme görevi Arda'ya verilirken Fatih Terim, Belhanda'ya şut emri verdi.

Radamel Falcao, Younes Belhanda ve Arda Turan... Sarı-Kırmızılılar'ın derbide gözü bu üç formda isimde olacak. Kadıköy'de 20 yıllık galibiyet hasretinin bittiği maçta şov yapan Radamel Falcao, bugünkü mücadeleye de özel olarak hazırlandı. Kolombiyalı yıldız, sık sık orta sahaya yaklaşarak stoperleri öne çekmeye çalışacak.



BELHANDA’YA ŞUT EMRİ

Belhanda ise Falcao'ya yakın oynayacak ve Terim'in verdiği talimatla sık sık kaleyi yoklayarak gol arayacak. Takımı sahada organize etme görevi ise Arda'da. Tecrübeli futbolcu, sol çizgide Linnes'le birlikte oyunun iki yönünde de takıma katkı vermeye çalışacak.