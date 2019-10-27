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  3. Fatih Terim'den derbi sözleri: Bu maç, camiadan özür maçımız olacak

Fatih Terim'den derbi sözleri: Bu maç, camiadan özür maçımız olacak

Fatih Terim'den derbi sözleri: Bu maç, camiadan özür maçımız olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbi öncesi futbolcularından Beşiktaş'ı yenmelerini istedi. Terim, "Sezon başından bu yana kalitemizin çok altında kaldık. Artık derbide yeni bir başlangıç yapmalıyız. Kazanırsak hem zirveye doğru bir adım daha atarız hem de üzdüğümüz herkesin gönlünü alırız" dedi.

Sezon başında yaptığı flaş ve pahalı transferlere rağmen ne lig ne de Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Galatasaray derbi öncesi 3 puana kilitlendi. Teknik direktör Fatih Terim futbolcularından Beşiktaş'ı yenmelerini istedi ve "Bu maç, camiadan özür maçımız olacak" dedi.

ZİRVEYE TIRMANMAK İSTİYOR

Başarılı hocanın, "Sezon başından bu yana kalitemizin çok altında kaldık. Artık derbide yeni bir başlangıç yapmalıyız. Eğer kazanırsak zirveye doğru bir adım daha atarız" diye konuştu.

ÇIKARKEN TOP KAYBI YASAK!

Terim'in dünkü idmanda futbolcularına dar alanda pas ve baskıdan çıkma çalışması yaptırdığı öğrenildi. Tecrübeli hoca, orta alan oyuncularına "Çıkarken kayıp yok" talimatını verdi.

10 AY SONRA DOLMABAHÇE'DE

Galatasaray'ın en büyük hücum silahlarından Ryan Babel bu akşam eski takımı Beşiktaş'a karşı mücadele edecek. Hollandalı yıldız 10 ay sonra bu kez Sarı-Kırmızılı formayla Vodafone Park'ın çimlerine adım atacak.

(Takvim)

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