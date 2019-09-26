Fatih Terim'den derbi öncesi Luyindama ve Marcao'ya özel uyarı: Risk almayın, sakin kalın
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer edildikleri günden bu yana performansları tartışılan Luyindama ve Marcao ile Fenerbahçe derbisi öncesinde özel olarak görüştü. Tecrübeli teknik adam, iki stopere ‘risk almayın, sakin kalın’ uyarılarında bulundu.
TM Dijital Haber Merkezi
Süper Lig’de 5 haftada kalesinde 6 gol gören Galatasaray’da Fatih Terim’in Luyindama ve Marcao’yla özel olarak görüştüğü belirtildi.
LUYİNDAMA VE MARCAO ENDİŞE VERİYOR
Defansta sık sık kişisel hatalar yapan ve topla çıkışlarda büyük sorunlar yaşayan Luyindama – Marcao ikilisi ciddi bir şekilde uyarılırken, tecrübeli futbolculara derbide ‘sakin kalın’ ikazlarının yapıldığı kaydedildi. Geçtiğimiz sezon Fernando – Ndiaye, bu sezon ise N’Zonzi – Ömer Bayram veya Seri’yi önlerine almalarına rağmen performans olarak daha da geriye düşen Marcao – Luyindama tandemi taraftarları paniğe sevk ederken, teknik heyetin VAR sistemini de hatırlatarak ceza sahası içerisinde penaltıya sebebiyet verecek hareketlerden kaçınılmasının yanı sıra topun ilk anda N’Zonzi veya Seri’ye verilip ‘risk alınmaması’ telkininde bulunduğu belirtildi.