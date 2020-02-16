Fatih Terim'den derbi öncesi Henry Onyekuru kararı

Fiziki açıdan tam hazır olmadığı için bugünkü maça kulübede başlaması beklenen Henry Onyekuru, son idmanda 11’de denendi. Fatih Terim, Ömer Bayram’ı ise sol beke çekti.

Devre arasında Galatasaray’a dönen Henry Onyekuru, bugün ilk kez 11’de olacak. Sıtma hastalığı geçiren ve fizik açıdan tam hazır olmayan Nijeryalı yıldızın, normalde kulübede olması bekleniyordu. Ancak Mariano’nun cezalı duruma düşmesi nedeniyle, Linnes sağ bekte oynayacak. Saracchi de Fenerbahçe maçı düşünülerek riske edilmeyecek.

Mevcut tabloda Ömer Bayram’ı sol beke çekmeyi düşünen Terim, son idmanda Onyekuru’yu da ilk 11’de görevlendirdi. Hocasıyla görüşen Onyekuru’nun da “Hazırım” dediği ve Türk Telekom Stadı’nda forma istediği öğrenildi.

Şampiyonluk ikilisi...

Kısacası Cim Bom, bugün ideal kanat rotasyonuyla sahada olacak. Onyekuru solda, Feghouli sağda görev yapacak. Geçen sezon bu ikili şampiyonluk yolunda kilit rol üstlenirken, Feghouli de sezonun ikinci yarısında ‘şampiyonluk modunu’ açtı ve beklenen seviyeye ulaştı.

(Fanatik)