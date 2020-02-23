Fatih Terim'den büyük sürpriz

Lemina'nın yokluğunda orta saha kurgusunu değiştirmek zorunda kalan Fatih Terim, sakatlıktan döndükten sonra hemen her maçta forma giyen Emre Akbaba'yı yedek kulübesine çekti. Seri'nin yanında da Ömer Bayram'a forma veren Terim, hücum 4'lüsünün organizasyonunu ise Belhanda'ya verdi.
Galatasaray'ın son iki sezonda elde ettiği şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Belhanda, son 6 haftada sarı-kırmızılı takımda şans bulamamıştı. Belhanda, Süper Lig'de bu sezon 13 maça çıkıp, 1 golün altına imza atmıştı.
Galatasaray'ın kadrosunu yorumlayan Tugay Kerimoğlu, "Belhanda tercihi benim için soru işareti ve oyun içerisinde de sakin kalmak zorunda. Fatih hoca, hem kontrollü bir kadro sahaya çıkartmış hem de topun kendisinde olmasını isteyeceği bir kadroyu tercih etmiş" dedi.
Süper Lig'de iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynana karşılaşmanın 18. dakikasında Vedat Muriqi yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sarı-lacivertli taraftarlar 3 boyutlu bir koreografiye imza attı.
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray debisi öncesi iki takımın da taraftarları büyük heyecan yaşadı.
Fenerbahçe ile Galatasray arasındaki dev derbi öncesinde deplasman tribünündeki Galatasaray taraftarları flaş bir harekete imza attı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisinden önce açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında büyük bir sürpriz yaparak Younes Belhanda'yı sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı taraftarlar ile yaşadığı sorunların yanı sıra bu sezon şans bulduğu maçlarda bekleneni vermeyen Belhanda sürpriz bir şekilde Fenerbahçe karşısında ilk 11'de kendisine yer buldu.