Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8477
  • 6,443
  • 281.996
  • 99243.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fatih Terim'den Belhanda'ya destek: Benim 10 numaram sensin

Fatih Terim'den Belhanda'ya destek: Benim 10 numaram sensin

Fatih Terim'den Belhanda'ya destek: Benim 10 numaram sensin

Florya'da çarşamba akşamı yapılan idmanda Faslı yıldız Belhanda'yla görüşen Fatih Terim, "Sana güveniyorum. Benim 10 numaram sensin. Milli arada toparlanmanı ve bu takımı ayağa kaldırmanı bekliyorum" dedi. Terim, Seri ve Nzonzi'ye de destek verdi.

Gençlerbirliği deplasmanı sonrası, "Yürekli çocukları oynatmalıydım" diyen ve birçok yıldızını kızağa çekmesi beklenen Fatih Terim'in hedefindeki isimlerden birinin de Belhanda olduğu tahmin ediliyordu. Ancak tecrübeli teknik adam, çarşamba akşamı gerçekleşen antrenmanda Faslı yıldızla özel bir görüşme yaparak yine oyuncusuna sahip çıktı.

Belhanda'ya, "Sana güveniyorum. Benim 10 numaram sensin" diyen Terim, "Ama senden daha fazlasını bekliyorum. Daha fazla sorumluluk almalısın. Zor zamanlarda fedakârlık yaptın. Bunun için sana teşekkür ediyorum. Ama performansından memnun değilim. Daha iyisini yapabileceğini biliyorum. Milli arada toparlanmanı ve bu takımı ayağa kaldırmanı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

FATURA KİME KESİLECEK?

Belhanda'nın yanı sıra Seri ve Nzonzi'yle de görüşerek beklentilerini anlatan Terim'in, milli maçların ardından kurgulayacağı orta saha da netleşmiş oldu.

Fatih hocanın, bir aksilik çıkmazsa merkezde Nzonzi, Seri ve Belhanda üçlüsünü kullanması bekleniyor. Terim'in kızağa çekeceği isimler arasında ise Mariano, Nagatomo ve Feghouli gibi isimlerin yer alacağı tahmin ediliyor.

(Fanatik)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Mucize Doktor dizisinde duygulandıran sahne
Demet Özdemir müjdeli haberi böyle duyurdu: 'O zaman hayırlı olsun'
Norm Ender'e destek, Ezhel'e tepki yağdı!
Zeynep Korel'den kardeşi Bergüzar Korel hakkında şaşırtan iddia!
Şeyma Subaşı'dan veda paylaşımı!

Tel Abyad´ın Batısındaki 2 Köy Terörden Arındırıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor

Faiz indi, hedef büyüdü! Şahsuvaroğlu: Ekim ayında 40.000’in üzerinde satış bekliyoruz