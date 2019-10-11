Fatih Terim'den Belhanda'ya destek: Benim 10 numaram sensin

Gençlerbirliği deplasmanı sonrası, "Yürekli çocukları oynatmalıydım" diyen ve birçok yıldızını kızağa çekmesi beklenen Fatih Terim'in hedefindeki isimlerden birinin de Belhanda olduğu tahmin ediliyordu. Ancak tecrübeli teknik adam, çarşamba akşamı gerçekleşen antrenmanda Faslı yıldızla özel bir görüşme yaparak yine oyuncusuna sahip çıktı.

Belhanda'ya, "Sana güveniyorum. Benim 10 numaram sensin" diyen Terim, "Ama senden daha fazlasını bekliyorum. Daha fazla sorumluluk almalısın. Zor zamanlarda fedakârlık yaptın. Bunun için sana teşekkür ediyorum. Ama performansından memnun değilim. Daha iyisini yapabileceğini biliyorum. Milli arada toparlanmanı ve bu takımı ayağa kaldırmanı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

FATURA KİME KESİLECEK?

Belhanda'nın yanı sıra Seri ve Nzonzi'yle de görüşerek beklentilerini anlatan Terim'in, milli maçların ardından kurgulayacağı orta saha da netleşmiş oldu.

Fatih hocanın, bir aksilik çıkmazsa merkezde Nzonzi, Seri ve Belhanda üçlüsünü kullanması bekleniyor. Terim'in kızağa çekeceği isimler arasında ise Mariano, Nagatomo ve Feghouli gibi isimlerin yer alacağı tahmin ediliyor.

(Fanatik)