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  • 21 Ocak 2020 Salı 09:34
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  • 21 Ocak 2020 Salı 09:34

Fatih Terim'den Belhanda'ya net mesaj: Arda Turan da geliyor kendine takım bul

Fatih Terim'den Belhanda'ya net mesaj: Arda Turan da geliyor kendine takım bul

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Zorluk derecesi yüksek maçlarda oynadığı futbolla taraftarların tepkisini çeken ve Galatasaray'dan yıllık 3,5 milyon euro civarında para kazanan Belhanda yedek kulübesine hapsolmuş durumda.

TM Dijital Haber Merkezi

Ligin ilk yarısında Fatih Terim’in sürekli arkasında durmasına rağmen taraftarların sık sık protesto ettiği Belhanda bundan böyle ya yedek kulübesinde oturup kulübünden parasını alacak, ya da bu durumu kabullenmeyerek bir başka takıma transfer olacak.

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Bu sezon 19 maçta 5 gol (3’ü penaltıdan) 1 asist yapmasına rağmen oynadığı futbolla sert bir şekilde eleştirilen Belhanda’nın ona sürekli destek veren hocası Fatih Terim’in gözünden düştüğü belirtilirken, Faslı futbolcunun önünde bulunan iki tercihten hangisini seçeceği merak konusu olmuş durumda. Arda Turan’ın da gelişiyle orta sahada hayli geriye düşecek gibi gözüken ve son oynanan Denizlispor maçında Terim tarafından yedek kulübesinden çıkarılmayan Belhanda’ya açık bir şekilde ‘Kendine takım bul’ mesajı gönderilirken, 29 yaşındaki oyuncunun bu mesaja nasıl bir yanıt vereceği şimdilik tahmin edilemiyor.

Galatasaray’dan yıllık 3,5 milyon Euro kazanan Younes Belhanda’nın maaşını yüksek bulan Avrupa kulüpleri oyuncuya yaklaşamazken, Belhanda’nın Arabistan’a gitmek istememesi transferi kördüğüm hale getiriyor.

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Zorluk derecesi yüksek maçlarda oynadığı futbolla taraftarların tepkisini çeken ve Galatasaray'dan yıllık 3,5 milyon euro civarında para kazanan Belhanda yedek kulübesine hapsolmuş durumda.

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