Fatih Terim'den Belhanda ve Feghouli'ye son şans

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Sergen Yalçın'dan Boyd'a izin çıktı Sergen Yalçın'dan Boyd'a izin çıktı Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tyler Boyd'a ayrılık için Sergen Yalçın'dan izin çıktı.

Babel'in yeni adresi belli gibi! Sözleşmesi otomatik uzamadan... Babel'in yeni adresi belli gibi! Sözleşmesi otomatik uzamadan... Bu sezon 20 maça ilk 11'de başlaması halinde sözleşmesi bir sezon daha uzayacak olan Ryan Babel için Galatasaray planını hazırladı. Hollandalı futbolcuyu yedek kulübesine gönderecek olan Cimbom, devre arasında oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Ryan Babel için en yüksek olasılık ABD.

Alanyaspor maçı son şansları! Alanyaspor maçı son şansları! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son haftalardaki performanslarıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de sahaya sürerek iki futbolcuya da son şanslarını verecek.

Galatasaray'da başkanlığa bir aday daha Galatasaray'da başkanlığa bir aday daha Galatasaray'ı daha da yüksek mertebelere taşımak için yola çıktığını belirten Galatasaray Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) eski Başkanı Metin Öztürk, seçim için hazır olduğunu söyledi.

TFF'den 6 kulübe puan silme cezası TFF'den 6 kulübe puan silme cezası Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig'de mücadele eden kulüplerden 13'ü UEFA, 53'ü ulusal lisans aldı ve 6 kulübün 3 puanı silindi.