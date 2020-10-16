Fatih Terim'den Belhanda ve Feghouli'ye son şans

Milli aradan önce oynanan Kasımpaşa maçındaki performansları ağır eleştiri alan Feghouli ve Belhanda, Alanyaspor önünde de ilk 11'deki yerini alacak.
Fatih Terim'in iki futbolcuya son bir şans daha vermeyi düşündüğü ifade ediliyor.
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tyler Boyd'a ayrılık için Sergen Yalçın'dan izin çıktı.
Bu sezon 20 maça ilk 11'de başlaması halinde sözleşmesi bir sezon daha uzayacak olan Ryan Babel için Galatasaray planını hazırladı. Hollandalı futbolcuyu yedek kulübesine gönderecek olan Cimbom, devre arasında oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Ryan Babel için en yüksek olasılık ABD.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son haftalardaki performanslarıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de sahaya sürerek iki futbolcuya da son şanslarını verecek.
Galatasaray'ı daha da yüksek mertebelere taşımak için yola çıktığını belirten Galatasaray Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) eski Başkanı Metin Öztürk, seçim için hazır olduğunu söyledi.
Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig'de mücadele eden kulüplerden 13'ü UEFA, 53'ü ulusal lisans aldı ve 6 kulübün 3 puanı silindi.
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 25. kez karşı karşıya gelecek.