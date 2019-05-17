Fatih Terim'den Başakşehir motivasyonu! 'Biz bu ligin en iyi takımıyız, sizler en iyi futbolcularısınız'

Galatasaray büyük finale şimdiden hazır. Sivas’ta 4 Eylül Stadı’nda kazanılan Türkiye Kupası şampiyonluğu sonrası soyunma odasında futbolcuları tarafından alkışlarla karşılanan Teknik Direktör Fatih Terim, “Pazar gecesi yarışı bitirin. Başakşehir’i yeneceğiz. İşi son maça, Sivas deplasmanına bırakmayın” dedi. Tecrübeli teknik adam, son iki haftadır Galatasaray aleyhine bir cephe oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çekip şöyle konuştu:

TARAFTARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜN

Rizespor maçı.. Ve kupa finalinde rakip futbolcuların yaptıkları.. Haklı penaltılarımıza, gereksiz itirazlar.. Hepsini unutun. Kupa şampiyonluğu mutluluğunu en fazla bir gün yaşayın. Ondan sonra Başakşehir maçına konsantre olun. Biz bu ligin en iyi takımıyız, sizler en iyi futbolcularısınız. Türk Telekom’da pazar gecesi 50 bin seyircimiz olacak. Onların yüzünü bir kez daha güldürün..”

(Star)