Fatih Terim'den Bartali'ye son bir şans daha

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Ligin ilk yarısında tepedeki takımlardan daha az koşan, Şampiyonlar Ligi’nde ise hemen hemen son sıralarda yer alan Galatasaray’da gözler yeni transferler ve Bartali’ye çevrildi.
YENİ TRANSFERLERDEN SADECE SEKİDİKA HAZIR
İlk yarıda takımın erken düşmesi, futbolcuların fizik kapasitelerinin yerinde olmaması sebebiyle ağır eleştiriler alan Bartali, durumu oyuncuların yaşlı olmasına bağlarken, sarı kırmızılı kulübün devre arasında yaptığı transferlerin genelde genç isimlerden oluşması İtalyan kondisyonerin sorumluluğunu artırdı. Monaco’da sadece 4 maçta forma giyen, en son 21 Eylül’deki Reims karşılaşmasında 3 dakika oynayan Onyekuru ve Leipzig’de 5 maç üst üste sahaya çıkamayan Saracchi’yi bir an önce fit duruma getirmesi beklenen Bartali’nin nasıl bir metot uygulayacağı merak konusu olurken, yaşları 21 ve 22 olan bu futbolcuların en kısa sürede hazır hale gelmemesi durumunda 56 yaşındaki antrenörün Galatasaray ile ilişkisinin kesileceği iddia ediliyor.
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Süper Lig'in en az koşan takımlarından biri olan Galatasaray'da gözler yeni transferler ve Alberto Bartali'ye çevrildi.
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