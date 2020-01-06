  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Ocak 2020 Pazartesi 11:06
  • |
  • 06 Ocak 2020 Pazartesi 11:13

Fatih Terim'den Bartali'ye son bir şans daha

Fatih Terim'den Bartali'ye son bir şans daha

Paylaş

Süper Lig'in en az koşan takımlarından biri olan Galatasaray'da gözler yeni transferler ve Alberto Bartali'ye çevrildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Ligin ilk yarısında tepedeki takımlardan daha az koşan, Şampiyonlar Ligi’nde ise hemen hemen son sıralarda yer alan Galatasaray’da gözler yeni transferler ve Bartali’ye çevrildi.

YENİ TRANSFERLERDEN SADECE SEKİDİKA HAZIR

İlk yarıda takımın erken düşmesi, futbolcuların fizik kapasitelerinin yerinde olmaması sebebiyle ağır eleştiriler alan Bartali, durumu oyuncuların yaşlı olmasına bağlarken, sarı kırmızılı kulübün devre arasında yaptığı transferlerin genelde genç isimlerden oluşması İtalyan kondisyonerin sorumluluğunu artırdı. Monaco’da sadece 4 maçta forma giyen, en son 21 Eylül’deki Reims karşılaşmasında 3 dakika oynayan Onyekuru ve Leipzig’de 5 maç üst üste sahaya çıkamayan Saracchi’yi bir an önce fit duruma getirmesi beklenen Bartali’nin nasıl bir metot uygulayacağı merak konusu olurken, yaşları 21 ve 22 olan bu futbolcuların en kısa sürede hazır hale gelmemesi durumunda 56 yaşındaki antrenörün Galatasaray ile ilişkisinin kesileceği iddia ediliyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması

title

LeBron James'ten triple-double! 21 sayı, 14 ribaunt, 11 asist!

title

Yeni Malatyaspor'dan Guilherme açıklaması: 'Teklif yok'

Anadolu Efes´in Kan Kanseriyle Mücadele Dansı Alkış Topladı

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da Mert Çetin ısrarı
Galatasaray'da Mert Çetin ısrarı

Galatasaray'da Mert Çetin ısrarı

Sarı-Kırmızılılar, 23 yaşındaki milli stoper için İtalyan ekibinin kapısını yeniden çaldı. Oyuncu için 2.5 milyon euro bedelle 1.5 senelik kiralık teklifi yapıldı.

Fatih Terim'den o isme son şans! Teknik heyette istifa kapıda...
Fatih Terim'den o isme son şans! Teknik heyette istifa kapıda...

Fatih Terim'den o isme son şans! Teknik heyette istifa kapıda...

Süper Lig'in en az koşan takımlarından biri olan Galatasaray'da gözler yeni transferler ve Alberto Bartali'ye çevrildi.

Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması
Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması

Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması

Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in takviye istediği bölgeler için çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibinde başkan Ahmet Ağaoğlu, "Aceleci davranıp bütçeyi sarsacak bir adım atmayacağız" dedi.

Galatasaray'a Falcao için sürpriz teklif
Galatasaray'a Falcao için sürpriz teklif

Galatasaray'a Falcao için sürpriz teklif

Amerika Majör Ligi'nde yeni sezonla birlikte boy gösterecek olan David Beckham'ın takımı Inter Miami, Radamel Falcao'dan vazgeçmiyor.

Manchester United'dan Fenerbahçe'ye iyi haber
Manchester United'dan Fenerbahçe'ye iyi haber

Manchester United'dan Fenerbahçe'ye iyi haber

İngiliz devi, kadroda düşünmediği Arjantinli yıldıza, “Takım bul, her türlü kolaylığı sağlarız” dedi. Manchester United Yönetimi, Fenerbahçe’ye de benzer bir mesaj göndererek transfer için yeşil ışık yaktı.

Galatasaray yıldız ismin transferi için İtalya'ya gidiyor
Galatasaray yıldız ismin transferi için İtalya'ya gidiyor

Galatasaray yıldız ismin transferi için İtalya'ya gidiyor

İdari menajer Şükrü Hanedar’ın bu hafta içinde Milano’ya giderek temaslarla bulunması bekleniyor... Sarı-Kırmızılılar kağıt üzerinde çok zor gözüken transferi bitirmek için bütün şartlarını zorlayacak...

Süper Lig devinden Fernando Llorente bombası
Süper Lig devinden Fernando Llorente bombası

Süper Lig devinden Fernando Llorente bombası

Areanapoli: Uluslararası pazarı araştıran Beşiktaş, Nikola Kalinic olmayınca Llorente'yi takibe aldı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.