Fatih Terim'den Babel, Mariano ve Marcao'ya son şans!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki 6-0'lık Real Madrid hezimetini Gaziantep'te unutturmaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde tur şansı kalmayan sarı-kırmızılı takım, bugün alacakları 3 puanla Süper Lig'de tekrar iddialı konuma gelmeyi planlıyor. Ancak bu maç G.Saray'da birçok futbolcu için daha büyük önem taşıyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in performanslarından memnun olmasa da Mariano, Marcao ve Babel gibi isimlere son kez şans vereceği öğrenildi. Gaziantep deplasmanında da puan kaybı yaşanırsa birçok oyuncu devre sonuna kadar formayı unutacak ve Ocak ayındaki operasyonda takımdan gönderilecek.

Real Madrid'e karşı oynamayan genç oyuncular Emre Taşdemir ve Emre Mor'un Gaziantep'te forma giymesi bekleniyor. İspanya'da dökülen Nagatomo ve Feghouli ise kulübeye çekilecek.

Real Madrid maçı sonrası İspanya'da kalan ve bir gün burada idman yapan Galatasaray, dün direkt Gaziantep'e geldi. Galatasaray'ı burada kalabalık bir taraftar grubu karşıladı. Özellikle teknik direktör Fatih Terim'e büyük ilgi gösteren taraftarlar, tecrübeli hoca ile fotoğraf çektirmek için yarıştılar. Falcao ise Madrid'de kaldı.

(Sabah)