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aksam.com.tr
  • 19 Ocak 2020 Pazar 18:41
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  • 19 Ocak 2020 Pazar 18:41

Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması

Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor'u 2-1 yenerek zirve yarışına tutundukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın hayal ettiği oyunu henüz tam olarak oynamadığını dile getiren Terim, "Hepimizin hayal ettiği bir oyun var ve bu oyuna ulaşmak için çabalıyoruz. Bugün oyunun büyük bir bölümünde iyi oyun noktasında olduğumuzu gördüm ancak gereksiz bir anda gol yedik, bizi sıkıntıya soktu. Oyun anlayışımızdan vazgeçmedik, kontrol bizdeydi, ilk yarıda hiç pozisyon vermedik. 20'ye yakın şutumuz var, çok atağımız var ve sonuçlandırmayı daha iyi yapmak zorundayız. Sabırlı oyun, pas yüzdesi iyiydi. Daha var mı var, ister mi, ister? Bu değiliz. İlk yarıda iştahla oynadık, 2-0'ı bulunca biraz rehavet oldu. Artık her maç final ve puan kaybı bizi çok üzecek, bunu çok biliyoruz, anlatıyoruz" dedi.

Galatasaray'ın yine son ana kadar şampiyonluğu kovalayacağını ifade eden Terim, "Geçen sezondan daha fazla takım şampiyonluk potasında. Sivasspor başta olmak üzere bütün Anadolu takımlarının hakkını vermek lazım. Anadolı takımlarının itirazının, direnci bugünü özetliyor, tebrik etmek lazım. Zevkli bir lig olacak gibi gözüküyor ve Galatasaray her zaman kovalayacaktır. Biz maalesef sezonun ikinci yarılarına 7-8 puan önde giremiyor, sonradan açılıyor ama bu yeterli değil, inşallah yine yaparız, yine başarırız ama daha fazla çalışmak zorundayız" şeklinde konuştu.

ARDA TURAN KONUSU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Arda Turan transfer sürecinde yönetim ile karşı karşıya gelmediğini ve bu tür söylemlerden dolayı da mutlu olmadığını dile getiren Terim, "Arda Turan için fikirlerim net. Transfer için yönetim ile karşı karşıya geldiğim doğru değil, bundan hoşlanmıyorum, bir şey olursa da bildiririz" şeklinde konuştu.

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