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  3. Fatih Terim'den Ali Koç'a 'sicili bozuk' cevabı: Cevap vermeye değmez

Fatih Terim'den Ali Koç'a 'sicili bozuk' cevabı: Cevap vermeye değmez

Fatih Terim'den Ali Koç'a 'sicili bozuk' cevabı: Cevap vermeye değmez

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'sicili bozuk' açıklamalarına cevap verdi. Terim, “Ali Koç'un açıklamalarına İstanbul'da bakıp değerse cevap vereceğimi söylemiştim. Baktım, değmeyeceğine karar verdim. O nedenle cevap vermedim. Eğer cevap vermeye değseydi verirdim” dedi.

Terim, Club Brugge maçı sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada Koç'un sözlerine sonra bakacağını söylemişti.

Konuyla ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, "Ali Koç'un açıklamalarına İstanbul'da bakıp değerse cevap vereceğimi söylemiştim. Baktım, değmeyeceğine karar verdim. O nedenle cevap vermedim. Eğer cevap vermeye değseydi verirdim." ifadelerini kullandı.

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